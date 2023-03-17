Главный тренер «Уфы» дисквалифицирован на два матча по решению КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Уфы» Арслана Халимбекова на два матча Мелбет Первой лиги за оскорбительное поведение. В концовке матча 22-го тура Первой лиги с астраханским «Волгарём» (0:1) Халимбеков получил красную карточку и был удалён.