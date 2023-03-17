Рашфорд обошел Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках. По голам в еврокубковых турнирах он превзошёл легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

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Очередной мяч Маркус забил в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом». Матч закончился со счётом 1:0. В первой встрече «МЮ» одержал победу со счётом 4:1.

25-летний англичанин забил уже 25-й мяч в еврокубках в «Манчестер Юнайтед». 13 голов у него в Лиге Европы и 12 — в Лиге чемпионов.