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1 час назад

Рашфорд превзошёл результат Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров клуба в еврокубках. По голам в еврокубковых турнирах он превзошёл легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

Рашфорд обошел Роналду по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
Фото: ТАССТАСС

Очередной мяч Маркус забил в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом». Матч закончился со счётом 1:0. В первой встрече «МЮ» одержал победу со счётом 4:1.

25-летний англичанин забил уже 25-й мяч в еврокубках в «Манчестер Юнайтед». 13 голов у него в Лиге Европы и 12 — в Лиге чемпионов.

Роналду за карьеру забил 24 мяча в «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. А рекордсменом команды по этому показателю является Уэйн Руни (39).

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