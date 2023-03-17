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1 час назад

Более одного миллиона болельщиков пытались приобрести билеты на первый матч сборной Аргентины в статусе действующего чемпиона мира

Матч ТВ

Более 1,3 миллиона человек зарегистрировались для покупки билетов через онлайн платформу на предстоящий товарищеский матч сборной Аргентины с Панамой.

1.3 млн человек хотели купить билеты на первый матч сборной Аргентины статусе чемпиона мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как сообщает BNN Bloomberg, билеты были распроданы менее чем за два часа после их поступления в продажу.

Матч запланирован на 23 марта в Буэнос Айресе на стадионе, вмещающем более 80 000 болельщиков. Эта игра станет первой для сборной Аргентины после победы на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Стоимость билетов начиналась с 30 долларов по текущему курсу по отношению к аргентинской валюте и достигала 130 долларов. Места в виртуальной очереди за билетами продавались более чем за 300 долларов.

Сборная Аргентины в финале ЧМ 2022 победила французскую команду в серии пенальти.

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