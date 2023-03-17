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1 час назад

Британский миллиардер Рэтклифф провел переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед» — СМИ

Матч ТВиещё 2

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф в пятницу провел переговоры о приобретении английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщил журналист Sky News Тайрон Фрэнсис в Twitter.

Джим Рэтклифф встретился с руководителями «Манчестер Юнайтед»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Рэтклифф и спортивный директор принадлежащей ему компании INEOS побывали на стадионе «Олд Траффорд», где провели встречу с представителями клуба.

Ранее сообщалось, что в четверг руководство «МЮ» встретилось с катарским шейхом Джассимом бин Хамадом Аль Тани и другими членами королевской семьи.

По данным СМИ, катарская сторона оценивает стоимость клуба в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (более пяти миллиардов евро). Владельцы клуба американские бизнесмены Глейзеры планируют продать «МЮ» за шесть миллиардов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» — 20 кратный чемпион страны, 12 кратный обладатель Кубка Англии, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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