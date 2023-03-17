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1 час назад

Черчесов назвал выход в 1/8 финала Лиги чемпионов целью «Ференцвароша» на следующий сезон

Матч ТВиещё 5

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что цель венгерской команды в следующем сезоне — выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Черчесов заявил о желании вывести «Ференцварош» в 1/8 финала ЛЧ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четверг «Ференцварош» потерпел поражение от «Байера» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2. Первая встреча также завершилась победой немецкого клуба — 2:0.

— Мы должны гордиться тем путем, который прошли с командой. Сегодня была наша шестнадцатая игра, это очень долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, что очень хорошо, а наши болельщики показали, что они лучшие в Европе — это самые важные вещи.

Если посмотреть на первую игру, то у соперника не было голевых моментов, а мы пропустили два мяча. Сегодня была другая игра, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

Мы недосчитались шести игроков, и это сказалось на многом, но мы рады, что молодые игроки смогли сыграть. Я сказал им, чтобы они не забывали, кто тот человек, который вывел их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих игр, проанализировать их и двигаться дальше.

Моя цель — войти в число 16 лучших команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я поздравляю игроков, с этого момента мы должны сосредоточиться на чемпионате, — приводит слова Черчесова Nemzeti sport.

Матчи Лиги Европы смотрите в прямом эфире на телеканалах семейства «Матч», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Футбол,Станислав Черчесов,
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