Черчесов заявил о желании вывести «Ференцварош» в 1/8 финала ЛЧ

Мы недосчитались шести игроков, и это сказалось на многом, но мы рады, что молодые игроки смогли сыграть. Я сказал им, чтобы они не забывали, кто тот человек, который вывел их на поле. Мы должны извлечь уроки из этих игр, проанализировать их и двигаться дальше.