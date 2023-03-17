"Спортинг" выбил "Арсенал" из Лиги Европы

Сегодня в Лондоне в рамках 1/8 Лиги Европы прошел ответный матч между "Арсеналом" и португальским "Спортингом". В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. В добавленное время команды победителя выявить не смогли. В серии пенальти точнее были португальцы 5:3. Гранит Джака открыл счет на 19-й минуте матча. Швейцарец подкараулил отскок от голкипера соперника и отправил мяч уже в пустые ворота.

Фото: Shutterstock Shutterstock

"Спортинг" сравнял счет на 62-й минуте встречи. Педру Гонсалвеш ударом от центрального круга отправил мяч в ворота Арона Рэмсдейла, который покинул свои владения. В концовке встречи "канониры" мощно атаковали ворота соперника, но это успеха им не принесло. Голкипер португальцев Адан забирал все мячи, которые были посланы в его сторону.

Стоит отметить, что еще в первом тайме "Арсенал" потерял своего центрального защитника Вильяма Салибу из-за травмы. За несколько минут до окончания матча Мануэль Угарте заработал вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. В серии пенальти единственным не реализовавшим свой удар стал Мартинелли.