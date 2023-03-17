Определились все участники 1/4 Лиги Европы

Так, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бетис" 1:0 и прошел дальше (предыдущий матч 4:1). "Фенербахче" с минимальным счетом победил "Севилью" 1:0, но туркам этого не хватило для выхода в следующий раунд (предыдущий матч 0:2). Донецкий "Шахтер" потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории - от "Фейеноорда" 1:7 (предыдущий матч 1:1). "Ювентус" уверенно расправился с немецким "Фрайбургом" 2:0 (предыдущий матч 1:0). "Ференцварош" дважды с одинаковым счетом 0:2 уступил "Байеру". "Реал Сосьедад" и "Рома" разошлись безголевой ничьей, но благодаря победе в первом матче 2:0 итальянцы идут дальше.