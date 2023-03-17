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1 час назад

Определились все участники 1/4 Лиги Европы

Газета.Ru

Сегодня прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и были определены участники четвертьфиналов.

Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бетис" 1:0 и прошел дальше (предыдущий матч 4:1). "Фенербахче" с минимальным счетом победил "Севилью" 1:0, но туркам этого не хватило для выхода в следующий раунд (предыдущий матч 0:2). Донецкий "Шахтер" потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории - от "Фейеноорда" 1:7 (предыдущий матч 1:1). "Ювентус" уверенно расправился с немецким "Фрайбургом" 2:0 (предыдущий матч 1:0). "Ференцварош" дважды с одинаковым счетом 0:2 уступил "Байеру". "Реал Сосьедад" и "Рома" разошлись безголевой ничьей, но благодаря победе в первом матче 2:0 итальянцы идут дальше.

Бельгийский "Юнион" выбил немецкий "Унион", одержав разгромную победу 3:0 (первый матч 3:3). Главный матч вечера в Лиге Европы прошел в Лондоне, где "Арсенал" принимал "Спортинг". Основное время завершилось со счетом 1:1 (первый матч 2:2). В дополнительное время соперники не смогли выявить победителя, а в серии пенальти точнее были португальцы.

Ранее стали известны все четвертьфиналисты Лиги конференций.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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