Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы. Им «Урал» забил два — виноваты судьи?

«Нужно выйти из этого образа жертвы. «Спартак» должен быть сильнее всех и каждого. Об этом говорит его история и имя. Хватит уже говорить об арбитрах. Если вы сильны, вы выигрываете с рефери или без него. Если «Урал» забивает два гола в Москве, кто виноват, судьи?