Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы. Им «Урал» забил два — виноваты судьи?
Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белым стоит выйти из «образа жертвы». По мнению функционера, московский клуб должен обыгрывать всех вне зависимости от судейства. Камоцци подчеркнул, что «Спартак» пропустил два гола от «Урала», и судьи в этом были невиноваты.
«Нужно выйти из этого образа жертвы. «Спартак» должен быть сильнее всех и каждого. Об этом говорит его история и имя. Хватит уже говорить об арбитрах. Если вы сильны, вы выигрываете с рефери или без него. Если «Урал» забивает два гола в Москве, кто виноват, судьи?
Вылет «Зенита» из Кубка возвращает интригу в чемпионате? У всех команд есть слабые места, «Зенит» не исключение. Для «Спартака» будет крайне важно не потерять больше очков в лиге, чтобы бросить вызов петербуржцам с надеждой зацепить «Зенит» на вершине турнирной таблицы или превзойти его», — приводит слова Камоцци Metaratings.