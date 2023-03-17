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Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы. Им «Урал» забил два — виноваты судьи?

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белым стоит выйти из «образа жертвы». По мнению функционера, московский клуб должен обыгрывать всех вне зависимости от судейства. Камоцци подчеркнул, что «Спартак» пропустил два гола от «Урала», и судьи в этом были невиноваты.

Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы. Им «Урал» забил два — виноваты судьи?
© Чемпионат.com

«Нужно выйти из этого образа жертвы. «Спартак» должен быть сильнее всех и каждого. Об этом говорит его история и имя. Хватит уже говорить об арбитрах. Если вы сильны, вы выигрываете с рефери или без него. Если «Урал» забивает два гола в Москве, кто виноват, судьи?

Вылет «Зенита» из Кубка возвращает интригу в чемпионате? У всех команд есть слабые места, «Зенит» не исключение. Для «Спартака» будет крайне важно не потерять больше очков в лиге, чтобы бросить вызов петербуржцам с надеждой зацепить «Зенит» на вершине турнирной таблицы или превзойти его», — приводит слова Камоцци Metaratings.

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