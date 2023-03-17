Тренер сборной Франции Дешам ответил на "наглость" Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал пост Карима Бензема в соцсетях в свой адрес. Нападающий выложил скриншот интервью тренера с подписью: «какая наглость» и эмодзи клоуна. Специалист заявлял, что форвард покинул расположение команды на ЧМ из-за травмы без возможности восстановиться к играм.

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«Я не смотрю социальные сети. Недавно мне пришлось высказаться, чтобы рассказать о том, что произошло. Для меня эта тема закрыта.



Мне больше не нужно ничего комментировать, а дальше вам решать, что обсуждать», — передает слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» прилетел с национальной командой в Катар, но получил травму на тренировке, после чего вернулся на родину. На его замену Дешам не стал вызывать футболиста.

Французы добрались второй раз подряд до финала ЧМ, но там уступили Аргентине по пенальти.

После завершения чемпионата мира в Катаре Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. После этого он отписался в соцсетях почти от всех игроков национальной команды кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.

Стоит отметить, что Бензема непричастен к успехам французов на международной арене. Он не был в составе на ЧМ-2018 и на ЧЕ-2016.