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2 часа назад

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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В списке номинантов исключительно достойные кандидаты.

Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Фото: AFPAFP

На нынешней неделе состоялись все восемь ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Пресс служба УЕФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов попали четыре футболиста — вратарь «Спортинга» Антонио Адан, полузащитник «Юниона» Тьерри Лазар, опорник «Манчестер Юнайтед» Казимиро, а также хавбек «Фейеноорда» Оркун Кёкчю.

Адан стал главным героем серии пенальти и творцом успеха «львов» в выездном матче с «Арсеналом» (1:1, 5:3 — по пенальти). Каземиро стал автором голевой передачи во встрече «красных дьяволов» с «Бетисом» (1:0), Кёкчу отметился тремя (2+1) очками по системе «гол+пас» в матче с «Шахтёром» (7:1), а Лазар забил мяч и сделал голевую передачу во встрече у «Унион Берлин» (3:0).

Победитель в номинации будет определен путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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