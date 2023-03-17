Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

На нынешней неделе состоялись все восемь ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Пресс служба УЕФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Адан стал главным героем серии пенальти и творцом успеха «львов» в выездном матче с «Арсеналом» (1:1, 5:3 — по пенальти). Каземиро стал автором голевой передачи во встрече «красных дьяволов» с «Бетисом» (1:0), Кёкчу отметился тремя (2+1) очками по системе «гол+пас» в матче с «Шахтёром» (7:1), а Лазар забил мяч и сделал голевую передачу во встрече у «Унион Берлин» (3:0).