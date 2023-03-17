"Спартак" задумался о приобретении Фульгенсио

Московский "Спартак" намерен приобрести мексиканского полузащитника "Тигрес" Фульгенсио. Об этом сообщил инсайдер Кери Руис.

Фото: Ismael Rosas/Eyepix Group/Global Look Press Ismael Rosas/Eyepix Group/Global Look Press

По информации "Спорт-Экспресса", за право приобрести 23-летнего футболиста борется еще один неназванный клуб из России.

Оба клуба готовы выкупить Фульгенсио за €3 млн, предложив игроку оклад в размере €0,5 млн.

Фульгенсио защищает цвета "Тигрес" с 2020 года. За это время игрок провел 62 матча, в которых отличился два раза и отдал шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков за 11 туров до конца турнира.