Малафеев оценил возможное участие сборной РФ по футболу в азиатском турнире

"Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии - их результаты показывают, что все умеют играть в футбол, - сказал Малафеев. - Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это