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24 минуты назад

Малафеев назвал важным возможное участие сборной России по футболу в азиатском турнире

ТАССиещё 1

Возможность выступления сборной России по футболу в первом чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии важна для игроков с точки зрения интереса. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев.

Малафеев оценил возможное участие сборной РФ по футболу в азиатском турнире
Фото: ТАССТАСС

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В тот же день служба коммуникаций Российского футбольного союза объявила, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в этом турнире.

"Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии - их результаты показывают, что все умеют играть в футбол, - сказал Малафеев. - Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это

"Товарищеские матчи игроками воспринимаются по-другому, а любой турнир - это возможность показать и проявить себя как на уровне России, так и заявить о себе на будущее", - добавил собеседник агентства.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в связи с санкциями на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. В июне международным календарем не предусмотрено альтернативных турниров для сборных Европы и Азии.

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