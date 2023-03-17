Левандовски объяснил решение о переходе в «Барселону»

«Почему я выбрал именно «Барселону»? Потому что я всегда хотел играть в Ла Лиге. Вы знаете, что у «Барселоны» много проблем. Но когда я увидел путь, по которому они хотят пойти, я сказал: «Я могу быть частью этого». Я нашёл новый вызов и сказал себе, что готов принять его», — приводит слова Левандовского «твиттер» Som I Serem FCB.