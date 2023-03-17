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48 минут назад

Роберт Левандовски объяснил, почему решил перейти в «Барселону»

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему прошлым летом принял решение перейти из мюнхенской «Баварии» именно в каталонский клуб.

Левандовски объяснил решение о переходе в «Барселону»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Почему я выбрал именно «Барселону»? Потому что я всегда хотел играть в Ла Лиге. Вы знаете, что у «Барселоны» много проблем. Но когда я увидел путь, по которому они хотят пойти, я сказал: «Я могу быть частью этого». Я нашёл новый вызов и сказал себе, что готов принять его», — приводит слова Левандовского «твиттер» Som I Serem FCB.

«Барселона» заплатили «Баварии» за Левандовского € 45 млн. 34-летний нападающий в текущем сезоне сыграл за каталонцев 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Футбол,Роберт Левандовски,
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