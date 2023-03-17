Фернандеш заявил о слежке в период президентства Смородской в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что в тот период, когда президентом клуба была Ольга Смородская, за ним шпионили и заставляли перед каждой утренней тренировкой сдавать кровь на анализы.
Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год, провёл 144 матча, в которых забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами. Также в России хавбек выступал за «Краснодар».
— Был период в моём втором сезоне (2015–16), когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому что я не хотел — решение тренера.
Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что то подозрительное.
То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение, — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.
Смородская была президентом «Локомотива» в период с июля 2010 по август 2016 года.
В субботу «Локомотив» в рамках 20 го тура МИР РПЛ на своем поле примет «Краснодар». Прямая трансляция на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР начнется в 19:15 мск. Также трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Источник:Metaratings.ru