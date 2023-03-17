Фернандеш заявил о слежке в период президентства Смородской в «Локомотиве»

Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что то подозрительное.

То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение, — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

Смородская была президентом «Локомотива» в период с июля 2010 по август 2016 года.