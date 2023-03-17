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48 минут назад

«Факел» попросил болельщиков не материться на матчах РПЛ, напомнив про условное наказание клуба

Матч ТВ

Воронежский «Факел» попросил болельщиков не использовать оскорбительные скандирования на матчах МИР Российской премьер лиги (РПЛ) из за условного наказания клуба.

«Факел» попросил болельщиков не материться на матчах РПЛ
Фото:  © ФК «Факел» © ФК «Факел»

«Факел» попал под санкции в виде одного домашнего матча без зрителей на восточной трибуне по итогам игры 18 го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (1:1).

— Уважаемые болельщики! Мы уже сообщали об условном наказании нашего клуба — в случае повторения скандирования оскорбительных выражений восточная трибуна Центрального стадиона профсоюзов будет закрыта для посещения на матчах МИР РПЛ.

Мы очень ценим вашу поддержку. И мы очень не хотим, чтобы она ослабевала. Поэтому просим воздержаться от использования оскорбительных выражений на стадионе, — говорится в сообщении пресс службы в Telegram канале «Факела».

В 20 м туре МИР РПЛ воронежцы примут «Сочи» 18 марта. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 16:25 мск, а также на телеканалах matchtv.ru и sportbox.ru.

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