Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 29 футболистов, среди которых три дебютанта – вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.
Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).
Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).
Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 19 марта в Новогорске.