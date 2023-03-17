Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 29 футболистов, среди которых три дебютанта – вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.