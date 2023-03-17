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1 час назад

Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор

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Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на мартовский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 29 футболистов, среди которых три дебютанта – вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вратари

Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр СолдатенковКрылья Советов», Самара).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 19 марта в Новогорске.

Футбол,Данил Глебов,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Сергей Пиняев,Александр Сильянов,Данил Пруцев,Руслан Литвинов,Матвей Сафонов,Артем Макарчук,Александр Солдатенков,Далер Кузяев,Георгий Джикия,Александр Соболев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Зиньковский,Ильзат Ахметов,Иван Обляков,Антон Миранчук,Илья Помазун,Николай Комличенко,Вячеслав Караваев,Сергей Песьяков,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Головин,Александр Селихов,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,
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