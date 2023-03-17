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1 час назад

Деле Алли отстранён главным тренером «Бешикташа» от матчей и тренировок до конца сезона

Чемпионат.comиещё 1

Английский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Деле Алли, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», был отстранён от участия в матчах и тренировках турецкой команды по решению главного тренера Шенола Гюнеша. Об этом сообщает Takvim.

Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона
Фото: express.co.ukexpress.co.uk

По информации источника, Гюнеш не собирается включать англичанина даже в заявку первой команды «Бешикташа» ни на один из оставшихся матчей до конца сезона. Алли будет наблюдать за матчами турецкой команды с трибун до лета, когда он должен будет вернуться в «Эвертон».

За время аренды в «Бешикташе» 26-летний полузащитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Алли провёл на поле только 830 минут. В июне его арендное соглашение заканчивается.

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