Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона

Английский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Деле Алли, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», был отстранён от участия в матчах и тренировках турецкой команды по решению главного тренера Шенола Гюнеша. Об этом сообщает Takvim.

Фото: express.co.uk express.co.uk

По информации источника, Гюнеш не собирается включать англичанина даже в заявку первой команды «Бешикташа» ни на один из оставшихся матчей до конца сезона. Алли будет наблюдать за матчами турецкой команды с трибун до лета, когда он должен будет вернуться в «Эвертон».