Российский футболист рассказал о зарплате в 20 тысяч рублей

Футболист «Уфы» Александр Мухин рассказал о сложностях в начале профессиональной карьеры. Его слова приводит Sport24.
«Первая зарплата с НДС — 25 тысяч, а приходила 21 с чем-то. Стало около сорока, когда я в дубле отыграл три матча. В "Казанке" я играл, в общем, за те же деньги, что и были прежде», — рассказал россиянин.
Он отметил, что в то время все средства отдавал матери, а не оставлял себе.
20-летний Мухин, права на которого принадлежат «Ростову», выступает за «Уфу» с февраля 2023 года. В составе команды он провел два матча и не отметился результативными действиями.
Ранее российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор».
«Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал игрок.