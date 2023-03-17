Левандовски посетовал на равнодушие некоторых болельщиков

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о критике со стороны болельщиков, заявив, что некоторые из них забывают, что футболисты тоже являются людьми со своими проблемами в личной жизни.
«Иногда люди забывают, что мы такие же, как и они, думают, что мы машины, роботы, у которых не может быть плохого настроения, или что мы не можем себя плохо чувствовать. Не у всех одинаковый менталитет, но такие люди думают, что мы всего лишь продукт, что мы только тренируемся и играем, что нам больше нечем заняться, что у нас нет личной жизни», — приводит слова Левандовски «твиттер» Som I Serem FCB.
34-летний Левандовски забил 25 голов и сделал шесть результативных передач в 32 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.