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1 час назад

Левандовски: люди думают, что футболисты это просто продукт, что у нас нет личной жизни

Чемпионат.com

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о критике со стороны болельщиков, заявив, что некоторые из них забывают, что футболисты тоже являются людьми со своими проблемами в личной жизни.

Левандовски посетовал на равнодушие некоторых болельщиков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Иногда люди забывают, что мы такие же, как и они, думают, что мы машины, роботы, у которых не может быть плохого настроения, или что мы не можем себя плохо чувствовать. Не у всех одинаковый менталитет, но такие люди думают, что мы всего лишь продукт, что мы только тренируемся и играем, что нам больше нечем заняться, что у нас нет личной жизни», — приводит слова Левандовски «твиттер» Som I Serem FCB.

34-летний Левандовски забил 25 голов и сделал шесть результативных передач в 32 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Футбол,Роберт Левандовски,
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