Левандовски посетовал на равнодушие некоторых болельщиков

«Иногда люди забывают, что мы такие же, как и они, думают, что мы машины, роботы, у которых не может быть плохого настроения, или что мы не можем себя плохо чувствовать. Не у всех одинаковый менталитет, но такие люди думают, что мы всего лишь продукт, что мы только тренируемся и играем, что нам больше нечем заняться, что у нас нет личной жизни», — приводит слова Левандовски «твиттер» Som I Serem FCB.