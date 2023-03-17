Виейра покинул пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Вместе с 46 летним французским специалистом из клуба ушли еще три тренера: Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун.В среду лондонский клуб уступил «Брайтону» со счетом 0:1 в матче чемпионата Англии. Безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» во всех турнирах достигла 12 матчей. В турнирной таблице премьер лиги команда занимает 12 е место, набрав 27 очков в 27 матчах.

— С огромным сожалением мы приняли это трудное решение. В конечном счете результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение, и мы чувствовали, что изменения необходимы, чтобы дать лучшие шансы сохранить место в премьер лиге.

Тем не менее мы высоко ценим вклад Патрика. Он привел команду к полуфиналу Кубка Англии и 12 му месту в чемпионате. Патрик отдал всего себя клубу, мы все благодарим его и его команду за их работу, — отметил президент клуба Стив Пэриш.Виейра, чемпион мира в составе сборной Франции, возглавил «Кристал Пэлас» в 2021 году.