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38 минут назад

В Госдуме сообщили о разработке мер мотивации болельщиков для посещения стадионов

Чемпионат.com

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что РФС, Минспорта и Минцифры разрабатывают меры мотивации, чтобы увеличить посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

В Госдуме сообщили о разработке мер мотивации болельщиков для посещения стадионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаю, что и РФС<РФС, и Минспорта, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит — думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», — приводит слова Свищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, во второй части сезона-2022/2023 для посещения всех матчей РПЛ требуется персонифицированная карта болельщика.

Футбол,Дмитрий Свищев,РФС,Госдума,
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