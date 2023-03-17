В Госдуме сообщили о разработке мер мотивации болельщиков для посещения стадионов

«Знаю, что и РФС<РФС, и Минспорта, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.