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1 час назад

Источник: тренерский штаб «Спартака» провёл встречу с руководством судейского корпуса

Чемпионат.comиещё 1

В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Встреча прошла по инициативе руководства красно-белых, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Тренерский штаб «Спартака» провел встречу с руководством судейского корпуса
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Согласно сведениям источника, встреча состоялась на стадионе в Тушине. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор имел достаточно жёсткий характер.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.

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