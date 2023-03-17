Тренерский штаб «Спартака» провел встречу с руководством судейского корпуса

Согласно сведениям источника, встреча состоялась на стадионе в Тушине. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.