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56 минут назад

В «Спартаке» прокомментировали новость о встрече с руководством судейского корпуса

Чемпионат.com

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренерского штаба красно-белых с руководителями судейского корпуса.

В «Спартаке» прокомментировали новость о встрече с руководством судейского корпуса
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — Павел Каманцев и Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор имел достаточно жёсткий характер.

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