Кечинов о вызове в сборную восьми спартаковцев: все по делу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о попадании в окончательный состав сборной России восьми представителей «красно белых».
На ближайший сбор национальной команды вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.
— Я считаю, что все по делу, все справедливо. Потому что все те футболисты, которые вызваны в сборную, играют в «Спартаке» очень хорошо. Так что все по праву, — сказал Кечинов «Газете.Ru».
Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране. Против Ирака российская команда сыграет в Санкт Петербурге 26 марта.
Источник:Газета.ru