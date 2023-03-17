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30 минут назад

Кечинов фразой «все по делу» отреагировал на вызов восьми игроков «Спартака» в сборную России

Матч ТВ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о попадании в окончательный состав сборной России восьми представителей «красно белых».

Кечинов о вызове в сборную восьми спартаковцев: все по делу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На ближайший сбор национальной команды вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.

— Я считаю, что все по делу, все справедливо. Потому что все те футболисты, которые вызваны в сборную, играют в «Спартаке» очень хорошо. Так что все по праву, — сказал Кечинов «Газете.Ru».

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране. Против Ирака российская команда сыграет в Санкт Петербурге 26 марта.

Источник:Газета.ru

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