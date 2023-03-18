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1 час назад

Пернамбукано: освистывать Месси — нормально. Болельщики имеют на это право

Чемпионат.comиещё 3

Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано высказался о ситуации с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, которого, по сообщениям некоторых инсайдеров, собираются освистать болельщики парижской команды на ближайшем матче. Бразилец заявил, что такая реакция фанатов является нормальной.

«Освистывать Месси — нормально. Болельщики имеют на это право»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У болельщиков «ПСЖ» в головах последний проигранный матч, а это игра с «Баварией». Нам хорошо платят за нашу игру, за то, что мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если речь идёт о Месси, освистывать его — нормально. Болельщики имеют на это право», — приводит слова Пернамбукано RMC Sport.

По слухам, своим свистом фанаты «ПСЖ» хотят выразить недовольство игрой Месси в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Аргентинец не отметился результативными действиями в обеих встречах стадии, а парижане вылетели из турнира.

Футбол,Лионель Месси,
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