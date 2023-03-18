«Освистывать Месси — нормально. Болельщики имеют на это право»

«У болельщиков «ПСЖ» в головах последний проигранный матч, а это игра с «Баварией». Нам хорошо платят за нашу игру, за то, что мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если речь идёт о Месси, освистывать его — нормально. Болельщики имеют на это право», — приводит слова Пернамбукано RMC Sport.