Смородская: шпионили за Фернандешем? Нам что, делать больше нечего!?

«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего!? Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали и на этом всё», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».