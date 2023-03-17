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1 час назад

Барриос и Сергеев не помогут «Зениту» в матче с ЦСКА

Спорт день за днемиещё 3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Ивана Сергеева в преддверии матчи с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.

Барриос и Сергеев не помогут «Зениту» в матче с ЦСКА
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Я думаю, мы будем ждать Барриоса и Сергеева после перерыва (на матчи сборных). Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар – чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

19 марта «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) и был заменен уже на 40-й минуте. Сергеев получил мышечное повреждение на одной из тренировок. Оба футболиста пропустили матч против «Динамо» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов), в котором петербуржцы потерпели поражение (1:1, 4:5 – по пенальти).

В нынешнем сезоне Барриос провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В активе Сергеева 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 24 играх.

После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 48 очками. ЦСКА занимает 4-е место с 32 очками.

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