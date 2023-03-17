«Зачем заниматься показухой?» Мостовой — о встрече «Спартака» с судейским корпусом

«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?» — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.