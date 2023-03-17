Состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов

В турнире продолжают участие восемь команд, представляющие пять стран: Италию, Англию, Испанию, Германию и Португалию. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии одолел «РБ Лейпциг», «Бенфика» прошла бельгийский «Брюгге», мадридский «Реал» прошёл «Ливерпуль», «Милан» оказался сильнее «Тоттенхэма», «Наполи» обыграл «Айнтрахт», «Челси» победил дортмундскую «Боруссию», «Интер» справился с «Порту», а «Бавария» выбила «ПСЖ».