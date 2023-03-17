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16 минут назад

Григорян: «Локомотив» без Дзюбы — другая команда

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Артём вносит свой вклад в игру команды.

Григорян: «Локомотив» без Дзюбы — другая команда
Фото: РБКРБК

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал поражение «Локомотива» от тольяттинского «Акрона» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Железнодорожники покинули турнир.

«Тренера «Акрона» Евгения Калешина называют «русским Бьелсой». Не знаю, как насчёт Бьелсы, но он действительно является талантливым русским специалистом. Его команда играет.

Если говорить о железнодорожниках, я подчёркиваю, что с Дзюбой и без Дзюбы — это разные команды», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Дзюба — четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошёл до четвертьфинала чемпионата мира — 2018. Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы. Ранее он выступал за турецкий «Адана Демирспор».

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