Григорян: «Локомотив» без Дзюбы — другая команда

«Тренера «Акрона» Евгения Калешина называют «русским Бьелсой». Не знаю, как насчёт Бьелсы, но он действительно является талантливым русским специалистом. Его команда играет.

Если говорить о железнодорожниках, я подчёркиваю, что с Дзюбой и без Дзюбы — это разные команды», — цитирует Григоряна «Матч ТВ» .

Дзюба — четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошёл до четвертьфинала чемпионата мира — 2018. Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы. Ранее он выступал за турецкий «Адана Демирспор».