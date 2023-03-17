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10 минут назад

Семак прокомментировал вызов двух, а не четырёх игроков «Зенита» в сборную России

Чемпионат.com

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду двух игроков сине-бело-голубых вместо четырёх, попавших в расширенный список.

Семак прокомментировал вызов двух, а не четырех игроков «Зенита» в сборную России
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Как бы я прокомментировал вызов в сборную России двух игроков «Зенита» вместо четырёх из расширенного списка? Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два. Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс — количество игроков, которые могут принять участие в матче против «Фенербахче», ограничено. Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберём, и будет хорошая игра. Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной — кого вызывать, а кого нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Из «Зенита» в сборную России на мартовский товарищеские матчи с Ираном и Ираком вызваны полузащитник Далер Кузяев и защитник Вячеслав Караваев. Андрей Мостовой и Данил Круговой, бывшие в расширенном списке, не попали в окончательный состав.

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