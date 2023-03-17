В «Акроне» высказались о предстоящем матче с «Динамо» в Кубке России

«Мы говорили, что нам будет интересно сыграть с любым соперником. У нас и на ранних стадиях не было лёгких соперников. Как прошла жеребьёвка, так и прошла. Принимаем и готовимся. Удовлетворены результатом жеребьёвки», — сказал Алексей Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.