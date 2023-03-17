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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы, «Ювентус» встретится со «Спортингом»

Матч ТВиещё 3

Английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанской «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы, об этом стало известно в ходе жеребьевки в пятницу.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Жеребьевка ¼ финала турнира прошла в швейцарском Ньоне.Полностью состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания);«Ювентус» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);«Байер» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия).

В полуфинале победитель пары «Байер» — «Юнион» сыграет с лучшим в противостоянии «Фейеноорд» — «Рома», победитель игры «Ювентус» — «Спортинг» — с «Манчестер Юнайтед» или «Севильей».

Матчи ¼ финала турнира состоятся 13 и 20 апреля, встречи ½ финала — 11 и 18 мая. Финал пройдет 31 мая в Будапеште.Матчи плей офф Лиги Европы смотрите в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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