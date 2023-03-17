Божович высказался по поводу Fan ID

«Честно, не понимаю почему Fan ID вызвал такую реакцию. Вы приходите на футбол ради футбола, и что вас смущает в этой карте болельщика? Это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения, и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть?