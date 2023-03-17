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50 минут назад

Божович: Fan ID мешает только хулиганам. Если у тебя честные намерения, то какие проблемы?

Чемпионат.comиещё 1

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался по поводу Fan ID. Специалист считает, что паспорт болельщика может стать препятствием для посещения матчей только для хулиганов. Остальным же болельщикам, по мнению Божовича, не должно составить труда оформить Fan ID.

Божович высказался по поводу Fan ID
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Честно, не понимаю почему Fan ID вызвал такую реакцию. Вы приходите на футбол ради футбола, и что вас смущает в этой карте болельщика? Это не такая проблема, чтобы так переживать. Если у тебя честные намерения, и ты хочешь посмотреть футбол, то какие проблемы могут быть?

Если вы переживаете за свои личные данные, то у вас везде их спрашивают, и вы их и так даете. Например, в банке требуют данные, полиция может запросить документы, поэтому какая вообще разница? Думаю, это мешает только хулиганам», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, активные фанаты клубов РПЛ активно протестуют против Fan ID — они бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики также в большинстве своём критикуют новый закон.

Футбол,Миодраг Божович,
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