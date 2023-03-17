Тарасов вспомнил работу с Семиным

«Сёмина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи. Как он называл меня? Да по-разному. «Деревяшка, [блин]». С ним была история уникальная. Когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Сёмин говорит: «Можно поговорить, как поешь?» Я отвечаю: «Давайте сейчас». Выходим, там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще». И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь. Я посмотрю, и если что — заменю сразу».