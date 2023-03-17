Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Тарасов сказал, что нужно сделать Малкому и Клаудиньо, чтобы проникнуться русским духом

Чемпионат.com

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о получении российских паспортов бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

Тарасов рассказал, как Малкому и Клаудиньо проникнуться русским духом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У меня есть цитата про Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны». Что им нужно сделать, чтобы проникнуться духом? Для меня это сложно. Это тоже самое, если я сделаю себе бразильский паспорт и пойму за год или за пять лет всю их сущность. Эт

Вот Гильерме у нас лет 10 или больше — и то есть вопросы. Он точно все не знает. Для меня это странно, но это их выбор. Если это одобряют — окей. Это вопрос, куда у нас идет развитие детского футбола», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футбол,Дмитрий Тарасов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий