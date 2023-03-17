Тарасов рассказал, как Малкому и Клаудиньо проникнуться русским духом

«У меня есть цитата про Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом, потому что мы духом сильны». Что им нужно сделать, чтобы проникнуться духом? Для меня это сложно. Это тоже самое, если я сделаю себе бразильский паспорт и пойму за год или за пять лет всю их сущность. Эт