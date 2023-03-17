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1 час назад

Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВиещё 1

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира, сообщает пресс служба УЕФА.

Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Норвежец оформил пента трик в домашней игре против «Лейпцига» (7:0). По итогам голосования Холанд опередил форварда мадридского «Реала» Карима Бензема (гол в игре с «Ливерпулем», 1:0), нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (дубль в матче с «Айнтрахтом», 3:0), а также полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу (94% точных передач в матче с «Порту», 0:0).

В пятницу состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов. Состав пар выглядит следующим образом:

«Реал» (Испания) — «Челси» (Англия);«Интер» (Италия) — «Бенфика» (Португалия);«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия);«Милан» (Италия) — «Наполи» (Италия).

Прямые трансляции матчей Лиги смотрите на телеканалах группы «Матч», также за ходом игр можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Виктор Осимхен,Карим Бензема,Реал,УЕФА,
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