Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Норвежец оформил пента трик в домашней игре против «Лейпцига» (7:0). По итогам голосования Холанд опередил форварда мадридского «Реала» Карима Бензема (гол в игре с «Ливерпулем», 1:0), нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (дубль в матче с «Айнтрахтом», 3:0), а также полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу (94% точных передач в матче с «Порту», 0:0).