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30 минут назад

Россия впервые в истории опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов.

Россия впервые в истории опустилась в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сборная России впервые в своей истории опустилась на 23-ю строчку в этом рейтинге. Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04. Российские клубы не принимают участия в европейских турнирах с 2022 года.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций в прошлом году приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Напомним, что сборная России проведет в рамках сборов два товарищеских матча. 23 марта в Тегеране команда сыграет с Ираном, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с национальной командой Ирака.

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