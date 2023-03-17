Россия впервые в истории опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил данные в таблице коэффициентов стран, позиции в которой определяются по итогам выступлений клубов на протяжении последних пяти сезонов.

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Сборная России впервые в своей истории опустилась на 23-ю строчку в этом рейтинге. Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04. Российские клубы не принимают участия в европейских турнирах с 2022 года.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций в прошлом году приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.