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47 минут назад

Нападающий «Динамо» Нгамалё получил вызов в сборную Камеруна

Чемпионат.comиещё 1

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё попал в заявку сборной Камеруна на два матча с командой Намибии (23 и 28 марта) в рамках квалификации Кубка африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба динамовцев в телеграм-канале.

Нападающий «Динамо» Нгамалё получил вызов в сборную Камеруна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

28-летний Нгамалё стал игроком «Динамо» в сентябре 2022 года, перейдя из «Янг Бойз». В 15 матчах за команду на его счету два гола и три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года с опцией продления ещё на сезон.

За сборную Камеруна Нгамалё дебютировал в декабре 2015 года. С тех пор он забил трижды и ещё восемь раз отдавал результативные передачи партнёрам в 40 встречах. На чемпионате мира в Катаре Нгамалё принял участие в двух матчах, проведя на поле 95 минут.

Футбол,Динамо,
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