Месси раньше времени покинул тренировку «ПСЖ» из-за Галтье

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси во вторник раньше времени покинул общекомандную тренировку. Об этом сообщает инсайдер Damien в своей социальной сети.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации источника, аргентинец ушёл с тренировки, потому что был разочарован тем, какие упражнения предлагал ему главный тренер Кристоф Галтье. Тренер парижан пытался убедить спортсмена остаться, но аргентинский нападающий всё равно вернулся домой.