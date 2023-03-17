Обвиненный в изнасиловании футболист объявил голодовку

Бразильский футболист Дани Алвес объявил голодовку. Об этом сообщает Cuatro al dia.

В данный момент спортсмен находится под стражей – его обвиняют в изнасиловании, но сам футболист утверждает, что вступил в половую связь по обоюдному согласию. В конце января 2023 года жена Дани Алвеса Джоана Санс заявила, что верит в виновность мужа и подаёт на развод. Как сообщает источник, это событие стало серьёзным эмоциональным ударом для спортсмена, и именно из-за этого Алвес решил объявить голодовку.

39-летний Дани Алвес является самым титулованным футболистом в мире. На его счету чемпионство и национальные кубки Франции, Италии и Испании, победа в Олимпийских играх, молодёжном чемпионате мира, а также по две победы в Кубке Америки и Кубке конфедераций.