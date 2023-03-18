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1 час назад

Наставник сборной Португалии Мартинес о вызове Роналду: я не смотрю на возраст

Газета.Ru

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов Криштиану Роналду в национальную команду.

Наставник сборной Португалии прокомментировал вызов Роналду
Фото: ТАССТАСС

"Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст", - передает сова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Вместе с национальной командой Роналду будет готовиться к отборочным матчам Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга. Роналду с января выступает за "Аль-Наср". По контракту он будет получать €200 млн в год. Футболист с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.

Ранее Джорджина Родригес, девушка футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду, рассказала о смерти своего новорожденного сына. Напомним, что 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов. Девочка осталась жива, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить несмотря на усилия врачей.

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