Наставник сборной Португалии прокомментировал вызов Роналду

"Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст", - передает сова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Вместе с национальной командой Роналду будет готовиться к отборочным матчам Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга. Роналду с января выступает за "Аль-Наср". По контракту он будет получать €200 млн в год. Футболист с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.