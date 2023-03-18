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1 час назад

Канчельскис назвал фаворитов Лиги чемпионов

Газета.Ru

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов, передает "Спорт-Экспресс".

Канчельскис назвал фаворитов Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Думаю, что у "Реала", "Манчестер Сити", "Баварии", "Челси" и "Наполи" шансов побольше, чем у других команд", - сказал Канчельскис.

Напомним, в 1/4 финала мадридский "Реал" сыграет с английским "Челси", лиссабонская "Бенфика" встретится с миланским "Интером", "Манчестер Сити" померится силами с мюнхенской "Баварией", а "Милан" встретится с "Наполи". Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля. Команды, которые указаны первыми, проведут первую игру на домашнем поле. Ответные поединки состоятся 18 и 19 апреля.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от итальянского противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов между "Миланом" и "Наполи".

Футбол,Валерий Масалитин,Андрей Канчельскис,Манчестер Юнайтед,Реал,
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