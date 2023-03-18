Григорян: «Если Дзюбы не будет, то у «Краснодара» больше шансов»

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» поделились ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар».
— Если Дзюба примет участие в матче, то «Локомотив» может выиграть. Но если Дзюбы не будет, то у «Краснодара» больше шансов. Давненько у «Краснодара» не было такого настроя. Я вижу, что у ребят глаза горят, особенно у Кордобы, — сказал Григорян «Матч ТВ».
Матч «Локомотив» — «Краснодар» запланирован на 18 марта. Прямая трансляция встречи пройдет на «МАТЧ ПРЕМЬЕР», начало — в 18:30 мск.