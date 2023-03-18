Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 20-го тура

Сегодня, 18 марта, матчем «Оренбург» — «Спартак» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч 20-го тура состоится 19 марта – встретятся ЦСКА и «Зенит».
В 20-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
18 марта, суббота:
«Оренбург» — «Спартак» (Оренбург, 12:00 мск); «Урал» – «Динамо» (Екатеринбург, 14:15 мск); «Факел» – «Сочи» (Воронеж, 16:30 мск); «Локомотив» — «Краснодар» (Москва, 19:30 мск);
19 марта, воскресенье:
«Химки» — «Ростов» (Химки, 14:00 мск); «Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, 16:30 мск); «Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» (Нижний Новгород, 16:30 мск); ЦСКА — «Зенит» (Москва, 19:30 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 48 очков. Второе место занимает «Спартак» (40), третье — «Ростов» (38).