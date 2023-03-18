В Оренбурге прошел первый матч с картой болельщика в РПЛ

Программа 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу стартовала в субботу матчем между "Оренбургом" и московским "Спартаком" на стадионе "Газовик", на котором впервые использовали систему карты болельщика.

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2 марта пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что 17 марта, за день до игры "Оренбург" - "Спартак", откроется временный центр оформления карты болельщика, который будет располагаться на территории, прилегающей к стадиону "Газовик", и будет работать накануне домашних матчей команды. В одном здании в субботу работали временный центр оформления карты болельщика и центр поддержки болельщиков. Заместитель директора уполномоченного МФЦ Константин Харченко сообщил ТАСС, что почти в два раза увеличился поток болельщиков.

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"Если ежедневно мы принимали примерно 250-300 человек, то сегодня - около 400-450, - сказал он. - Стандартная процедура по опыту прошлых дней и сегодня занимает около трех-пяти минут. На данный момент по региону оформили карту болельщика 8 212 человек".

На другой стороне стадиона работал центр поддержки болельщиков. В нем поклоннику футбола могли помочь распечатать QR-код, а также проконсультировать в случае возникновения вопросов. В Оренбурге проход осуществлялся так же, как и на других стадионах: зритель открывал на своем устройстве QR-код с картой болельщика, прислонял к аппарату, позднее там высвечивалось одобрение с зеленым цветом.

В день игры для поклонников футбола была подготовлена также развлекательная программа с конкурсами. Она прошла перед ареной, а началась примерно за два часа до матча. Болельщик Иван рассказал, что карту оформил за пять минут.

"В местном МФЦ оформил, - сказал Иван ТАСС. - Взяли паспортные данные, сфотографировали, выдали карту болельщика. Все заняло пять минут, я обошелся без "Госуслуг", туда мне уже пришел готовый паспорт с QR-кодом". Болельщица Екатерина отметила, что оформляла карту через "Госуслуги": "Через 15 минут зашли в МФЦ, живем в шаговой доступности, забрали карту болельщика".

Субботний матч "Оренбург" - "Спартак" на стадионе вместимостью 10 тыс. посетило 4 743 болельщика. Хозяева победили со счетом 2:0. "Оренбург" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах. "Спартак" с 40 очками располагается на второй позиции.

О карте болельщика

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводилось понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась у зрителей 4 июля 2022 года.

С начала сезона-2022/23 в РПЛ карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".