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35 минут назад

Алексис Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»

Чемпионат.com

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Алексис Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что касается адаптации в «Спартаке», не буду скрывать, что по началу было тяжеловато. Сейчас адаптация идёт лучше. Большое спасибо моим партнёрам по команде — они мне сильно помогают. Я чувствую себя с каждым днём всё

Изучение русского языка? Процесс идёт. Некоторые слова я уже понимаю. Ещё я занимаюсь английским языком. В команде есть Кейта Бальде, который знает испанский язык и помогает мне», — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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