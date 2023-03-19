Защитник «Спартака» Дуарте назвал две удивившие его вещи в России

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод (смеётся)», — сказал Дуарте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.