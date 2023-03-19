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56 минут назад

Защитник «Спартака» Дуарте назвал две удивившие его вещи в России

Чемпионат.comиещё 3

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от жизни в России.

Защитник «Спартака» Дуарте назвал две удивившие его вещи в России
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод (смеётся)», — сказал Дуарте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе. Парагвайский защитник принял участие в матчах Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и «Оренбургом» (0:2).

Красно-белые располагаются на второй строчке чемпионата России нынешнего сезона, набрав 40 очков в 20 матчах. «Ростов» может обогнать «Спартак», если одержит победу в матче с «Химками». Лидирует «Зенит», набравший 48 очков после 19 игр.

Футбол,РПЛ,Алексис Дуарте,Илья Никульников,Зенит,Спартак,
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