Генич отказался пойти на фанатскую трибуну ЦСКА после проигранного Чалову спора

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил отказом нападающему Федору Чалову, призвавшему журналиста прийти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака».
Генич и Чалов поспорили перед началом сезона, что нападащий в РПЛ наберет 13 баллов по системе «гол+пас». В 20 матчах форвард забил 12 голов и сделал одну голевую передачу.
«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака», - приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».
Следующий домашний матч ЦСКА проведет в полуфинале Кубка России (путь регионов) против «Крыльев Советов». Игра пройдет 5 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Только в сезоне 2018/19 Чалов набрал больше очков, чем в нынешнем. Тогда он забил 15 голов и сделал семь голевых передач.