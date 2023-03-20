Генич отказался пойти на фанатскую трибуну ЦСКА после проигранного Чалову спора

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака», - приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».