Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
30 минут назад

Генич отказался пойти на фанатскую трибуну ЦСКА после проигранного Чалову спора

Спорт день за днемиещё 3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил отказом нападающему Федору Чалову, призвавшему журналиста прийти на фанатскую трибуну ЦСКА в майке «Спартака».

Генич отказался пойти на фанатскую трибуну ЦСКА после проигранного Чалову спора
Фото: соцсетисоцсети

Генич и Чалов поспорили перед началом сезона, что нападащий в РПЛ наберет 13 баллов по системе «гол+пас». В 20 матчах форвард забил 12 голов и сделал одну голевую передачу.

«Федя немножечко запамятовал относительно наших договоренностей. По условиям спора не было никакой договоренности относительно похода на фанатскую трибуну или посиделки на трибуне с болельщиками. Чтобы расставить все точки над «и»: спор заключался в том, что я должен был прийти на стадион ЦСКА и прокомментировать матч в футболке «Спартака», - приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

Следующий домашний матч ЦСКА проведет в полуфинале Кубка России (путь регионов) против «Крыльев Советов». Игра пройдет 5 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Только в сезоне 2018/19 Чалов набрал больше очков, чем в нынешнем. Тогда он забил 15 голов и сделал семь голевых передач.

Футбол,РПЛ,Федор Чалов,Константин Генич,Крылья Советов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий