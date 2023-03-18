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22 минуты назад

Три европейских топ-клуба намерены летом побороться за приобретение у "Наполи" Кварацхелии

Газета.Ru

Полузащитник сборной Грузии и итальянского «Наполи» является предметом интереса со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов.

Три топ-клуба намерены летом побороться за приобретение Кварацхелии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в социальной сети сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, Кварацхелию хотят приобрести «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». «Наполи» не готов продать футболиста за €100-120 млн. Неаполитанцы планируют выручить не меньше €180 млн.

В сезоне-2022/23, который является для Кварацхелии дебютным в составе «Наполи», он провел 29 матчей, забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из «Рубина» в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.

Футбол,Динамо,Реал,
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